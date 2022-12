Viele freiwillige helfende Hände der Klassen 4a, 4b und 4c der Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule Dettelbach packten viele Schachteln mit Hilfsgütern und Geschenken für die Rumänienhilfe Karl. In ihrer Freizeit, vor dem Unterricht und am Nachmittag trafen sich, seit Mitte November, montags und donnerstags die Schülerinnen und Schüler stellten viele große und kleine Geschenke aus Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Spielsachen, Schreibwaren und Kleidung zusammen und gestalteten diese liebevoll mit Sternen oder Tannenbäumen aus. Am Adventsaktionstag der Grundschule stellte Herr Ottmar Deppisch von der Rumänienhilfe Karl allen Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen das Land Rumänien vor und zeigte mit eindrucksvollen Bildern, wie vor Ort die Päckchen übergeben werden und vielen bedürftigen Kindern, Familien, älteren und behinderten Menschen Freude bereiten. Durch die große Unterstützung und Spenden der Eltern konnten über 120 Päckchen und Pakete weitergegeben werden. Hierfür ein herzliches Dankeschön.

Von: Petra Steinhoff (Fachoberlehrerin, Rudolf-von-Scherenberg-Grundschule Dettelbach)