Das war eine Überraschung für die Patienten des Fachklinikums-Mainschleife in Volkach: In den Abendstunden des Freitages marschierten zwölf Musiker der Stadelschwarzacher Blaskapelle in die Klinik, um mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik das eine oder andere Leid der stationär aufgenommen Patienten zu lindern.

"Diesmal eben nicht mit Hilfe der Medizin, sondern mit einer großen Auswahl an Blasinstrumenten", meinte augenzwinkernd Georg Klose, der ehemalige Chefarzt der Klinik. Jetzt ist er ehrenamtlich im Vorstand des Volkacher Förderkreises Gesundheit und hatte zusammen mit seinem Arztkollegen Stefan Unkelbach die Idee, diese Patienten , die in der Adventszeit nicht zu Hause sein können, etwas weihnachtliche Stimmung zu bringen. Schnell hatte er dazu mit der Stadelschwarzacher Blaskapelle Unterstützer gefunden. Spielt er doch dort selbst engagiert mit einer Trompete in der Gruppe mit.

"Eine Blaskapelle! Ja sowas hatten wir noch nie in unserem Krankenhaus", rief eine Krankenschwester aus, als die Musiker, ganz coronakonform, im Gang des stationären Bereiches sich aufstellten und das Musizieren anfingen. Eigentlich sollte in jedem Patientenzimmer ein Ständchen gespielt werden, was aber aus Hygieneschutzgründen nicht möglich war. Doch Not macht erfinderisch: die Schwestern öffneten die Türen aller Klinikzimmer und so konnte jeder, der noch nicht aufstehen konnte, gut der Musik zuhören.

Dominik Berthel hatte für eine Stunde einen "bunten Strauß" aus internationalen Weihnachtsliedern zusammen gebastelt. Von "Feliz Navidat" über "Jingle Bells" bis hin zum stimmungsvollen "Stille Nacht" war alles geboten, und zum Schluss konnte man bei dem einen oder anderen Patienten eine Träne der Rührung erkennen. "Schön war´s!" so die einhellige Meinung aller Beteiligten.

Von: Hanns Strecker ( Mitglied im Förderkreis Gesundheit Mainschleife, Volkach)