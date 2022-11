Glühwein- und Waffelduft, es glitzerte und blinkte. Zeitweilig machten Schneeflocken das Flair perfekt: Nach der Corona-Pause sind die Christkindleswerkstätten zurück in und um Schloss Crailsheim in Rödelsee.

Das Christkind dürfte sich noch wohler gefühlt haben, hat doch die Gemeinde als Eigentümerin des Schlosses mittlerweile den großen Gewölbekeller fein hergerichtet. Auf dem Schlossgelände und in vielen Räumen des Schlossgebäudes sind schöne und exklusive Dinge sowie leckere Angebote zu finden.

Der Ort war bereits am Samstag voll. Die Leute strömten von überall her. Die großen Parkplätze waren rasch gefüllt. Hier zeigte sich alsbald ein kleiner Nachteil: Durch den Schnee und den leichten Regen war es stellenweise auf dem Parkplatz unterhalb des Bauhofes sehr matschig. Da in Rödelsee Hilfe nah ist, zog ein kleiner Weinbergsschlepper ein Wohnmobil rasch wieder auf festen Grund.

120 bis 130 ehrenamtliche Helfer sind das ganze Wochenende im Einsatz

Die Winzer Schloss Crailsheim Rödelsee hätten die vergangenen drei Wochenenden und die Woche vor Beginn der Christkindleswerkstätten alle Hände voll zu tun gehabt, sagte deren Vorsitzende Helga König gegenüber dieser Redaktion. 120 bis 130 ehrenamtliche Helfer sind das ganze Wochenende im Einsatz. Da sind zum Beispiel die Frauen, die den Waffelteig nach einem speziellen Rödelseer Rezept anrühren. 1000 Eier galt es über das Wochenende dafür aufzuschlagen.

Schon im Januar dieses Jahres hatte die Ausschreibung begonnen. 75 Aussteller sind gekommen, darunter acht neue. Das erste Mal dabei war Reinhard Kanzler aus Nürnberg. Er verwendet für sein Kunsthandwerk Funde aus der Natur, Teile werden dabei mit Schwabacher Blattgold besonders hervorgehoben.

Schon zum dritten Mal hat es Christine Gintner aus Würzburg nach Rödelsee gezogen. Für ihre mit viel Liebe gemachten Figuren aus Papier braucht sie viele Stunden. Sie will mit ihren Figuren auch Geschichten erzählen.

Reibungsloser Übergang von Walter Fuhrmann zu Helga König

Für Helga König sind es die ersten Werkstätten als Vorsitzende. Der Übergang vom früheren Vorsitzenden Walter Fuhrmann sei reibungslos gewesen. Zudem sei er auch noch mit dabei, freute sie sich.

Genauso freute sie sich über den guten Besuch der Veranstaltung. Sie sei überrascht gewesen, wie viele trotz des Schneeregens gekommen sind. Sie hätten die Christkindleswerkstätten vermisst und seien froh, dass diese endlich nun wieder stattfinden können.

Die Besucher tauchten in das vorweihnachtliche Flair ein und genossen das prachtvolle Ambiente und Spezialitäten wie die Rödelseer Feuerzangenbowle.

Am Freitag spielte die Winzerkapelle Rödelsee, am Samstag der Posaunenchor Fröhstockheim. Am Sonntag sei wegen des Totensonntags auf Musik verzichtet worden, sagt König.

Die Christkindleswerkstätten in Rödelsee haben am Sonntag noch bis 20 Uhr geöffnet.