Erstmalig fand unser Weihnachtsmärktchen in unserem wunderschönen Elisabethenhof statt. Die Seniorinnen und Senioren bastelten das Jahr über fleißig selbstgemachte Karten und vieles mehr. Auch unsere "Nachbarn", die BRK Kinderkrippe hatte ihren eigenen Stand mit selbstgemachten Artikeln, wie Püppchen und so weiter. Zum Glück meinte es auch das Wetter gut mit uns und so blieb es trocken. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen, Angehörige, Eltern, Großeltern und viele mehr kamen, um sich bei weihnachtlicher Stimmung den ein oder anderen Glühwein oder Punsch zu gönnen. Dazu gab es selbstgemachte Waffeln, Gewürzkuchen und vieles mehr. Ein wunderbares Kooperationsprojekt, welches in die Tat umgesetzt wurde. Im nächsten Jahr soll es wieder ein Weihnachtsmärktchen geben - vielleicht etwas größer zu unserem Jubiläum.

Von: Tanja Kraev (Projektleitung, Caritas Mehrgenerationenhaus St. Elisabeth, Kitzingen)