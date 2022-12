Mehr als 100 Jahre haben Teile der Krippe erlebt, die derzeit und nach zwei Jahren Pause wieder in der Scheune der Familie in der Hans-Kesenbrod-Straße 17 in Segnitz zu bewundern sind. Zuletzt baute, hegte und pflegte Walter Frank die Krippe, die sein Großvater einst in Marktredwitz begonnen hatte, immer wieder aufbaute und ergänzte. Die Krippe 2022 durfte er allerdings nicht mehr erleben, er starb zu Beginn des Monats.

Die Krippe ist als weitläufige Gebirgslandschaft gestaltet, zeigt Felsen, grüne Wiesen, Felder, Äcker und Gärten. Wie früher im Fichtelgebirge üblich, wurde an den Winterabenden gebastelt, Zigarrenkistenholz wurde zu Häusern mit Fachwerk oder im alpenländischen Stil, mit Windmühle und mit Wassermühle. Der erste Bauherr, Karl Frank, nutzte Produkte seiner oberfränkischen Heimat wie Figuren aus dem Töpferhandwerk. So entstanden Figuren, Tiere und Menschen in allen möglichen Situationen, sie spiegeln das bürgerlich-bäuerliche Leben auf dem Land wieder. Einige Szenen wie der Stall von Bethlehem mit dem Jesuskind in der Krippe, mit Maria und Josef, Ochse, Esel, Hirten und einer Schafherde sowie den anreisenden Heiligen drei Königen sind besonders akribisch dargestellt.

Diese Art Krippen-Darstellungen sind um Marktredwitz besonders ausgeprägt

Heute erläutert Heike Frank die Ausstellung, die durch die Hochzeit ihres Großvaters Erich Frank nach Segnitz kam. Dieser hatte seine Kinder immer wieder in den Weiterbau und den späteren Aufbau zur Weihnachtszeit einbezogen. Zuletzt war Walter Frank mit dem Aufbau beschäftigt, der sich nach der Einlagerung aller Teile in schwere Kisten, dem Sammeln und Trocknen von Moos zur Ausstattung über Tage hinzog. Zuletzt wollte er seine beiden Enkel Paula und Julius in den Aufbau einbeziehen, um diesen in jüngere Hände zu legen. Durch sie erfuhr die Krippendarstellung die jüngste Ergänzung, den Nachbau eines Segnitzer Wohnhauses mit Gartenbauanlage sowie einen Weinberg.

Zu den ersten Besuchern zählte der Kindergarten Segnitz, die 23 Kinder wurden von Kinderpflegerin Gerlinde Krauß und Erzieherin Claudia Seltner in die Scheune geführt und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die offizielle Eröffnung findet am ersten Weihnachtsfeiertag nach dem Weihnachtsgottesdienst mit dem Gesangverein Segnitz etwa um 10 Uhr statt. Die Ausstellung klingt am 6. Januar mit weihnachtlicher Musik aus.

Öffnungszeiten: Sonntag, 25. Dezember, Montag, 26. Dezember, Sonntag, 1. Januar und Freitag, 6. Januar jeweils von 14.30 Uhr bis 18 Uhr; Freitag, 30. Dezember von 17 Uhr bis 19 Uhr.