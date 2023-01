In der Adventszeit wurden auch in diesem Jahr Weihnachtsgrüße für die Patientinnen und Patienten gebastelt, die über Weihnachten im Krankenhaus sind. Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Einrichtungen und Verbänden haben die Weihnachtsbäume gestaltet, organisiert wurde die Aktion vom Pastoralen Raum Kitzingen. Kurz vor Weihnachten wurden die Weihnachtsbäume an Klinikseelsorgerin Monika Oestemer übergeben, die die Karten an die Patientinnen und Patienten überreicht. Beteiligt haben sich Kinder und Jugendliche der Katholischen Landjugendbewegung Euerfeld, des Kinderkonti von JungStil in Kitzingen, die Katholische Junge Gemeinde Kitzingen, die Pfadfinder Schwarze Adler in Kitzingen sowie engagierte Menschen des Pastoralen Raums Kitzingen. Ein herzlicher Dank geht an alle Bastlerinnen und Bastler sowie deren Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter!

Von: Christina Rathmann (Sozialpädagogin, Pastoraler Raum Kitzingen)