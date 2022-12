Wie bei einer Laterne leuchtet beim diesjährigen Weihnachtsgruß von "Generation plus" durch die vier mit Gesangbuchseiten beklebten Fenster das "Licht der Hoffnung" an den Feiertagen in vielen Haushalten im Schwarzacher Raum und Reupelsdorf. Kurz vor dem Fest wird der Gruß 350 mal zusammen mit einer besonderen Weihnachtskarte zu den älteren Mitbewohnern gebracht.

In mühevoller Kleinstarbeit wurden die Weihnachtslaternen und eine ausgefallene Weihnachtskarte zusammengestellt und gestaltet. Trotz einer guten Vorarbeit reichten drei Abende unter Leitung von Ingrid Eichler, unterstützt von Brigitte Körber und Karin Stöcklein vom Team Generation plus und den vielen Mitarbeitern zum Basteln des Weihnachtsgrußes nicht aus, so dass in "Home-Office" die Restarbeiten des Projektes ausgeführt werden mussten. 1400 Fenster der Laternen mussten aus farbigem Tonpapier ausgestanzt werden. 350 mal musste der "Frohe Weihnacht"-Stempel mit Goldfarbe auf die Karten gedrückt werden. 1400 mal galt es die Fensterhintergründe auszuschneiden. Liedblätter aus den Gesangbüchern und Textblätter in verschiedenen Sprachen dienten zur Gestaltung. Nachdem sich das Arbeiten mit einem Klebestift als untauglich herausstellte, brauchte es 4200 kleine doppelseitige Klebepunkte für die Karten und 9800 für die Laternen, zum Zusammenkleben und um Fenster, Engel und Sterne aufzukleben.

Es ist eine wahre Meisterleistung der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die mit viel Elan in froher Runde ihr Tun als "Weihnachtsfreude- Verschenk-Aktion" sahen. Vorweihnachtliche frohe Stimmung war bei der großartigen Gemeinschaftsarbeit und viel wurde auch gesprochen über die Menschen, denen der Weihnachtsgruß gilt.

"Generation Plus" ist "Ehrenamt Pur", ist eine konfessionsübergreifende Seniorenarbeit im Miteinander mit der Kommune und offen in den Angeboten. Die Verantwortlichen sind dankbar für jede Unterstützung und für die Wertschätzung, die ihrem Tun entgegengebracht wird. Wir wollen was tun für die Menschen in unseren Dörfern und hoffen, dass die Weihnachtsfreude durch diese Grüße weiter getragen werden in die Familien und in die Nachbarschaft.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)