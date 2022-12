Am Mittwoch lud das Bürgerzentrum wieder alle aktiven ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Bürgerzentrums zu einer Weihnachtsfeier ein. In seiner Rede bedankte sich der 1. Vorsitzende Reinhard Kniess bei allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement, sowohl die vielen neuen, aber auch ein dickes Lob an die "Alten", die nach Corona zurückgekommen sind sowie den Vorstand für seine vorbildliche Arbeit. Rückblickend berichtete er über die letzten Jahre des Bürgerzentrums sowie die kleinen Kämpfe, die für die Soziokultur und das Ehrenamt in Kitzingen ausgetragen wurden. Zur Erheiterung des Nachmittags trug Dieter Eberlein mit Maja Fischels eine in fränkischer Mundart gehaltene, "Predigt" vor. Von 13Grad Celsius warmen Räumen, zu kalten Wärmestuben bis hin zu eifrigen Vorstandsmitgliedern und ausgebliebenen Hotelplänen wurde jeder einmal von ihm bedacht. Nach einer kleinen Bescherung trug noch Karin Müller eine besinnlich lustige Geschichte vor. Umrahmt wurde die Weihnachtsfeier mit eigens hergestellten Weihnachtsgebäck und selbst gesungenen Weihnachtsliedern.

Von: Michael Zink (Vorstandsmitglied, Bürgerzentrum Kitzingen e.V.)