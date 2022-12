"Joy the World" lautet das Motto des Konzertes, zu dem das Streichorchester der Kitzinger Musikschule sowie das dazugehörige Vororchester am Donnerstag, 22. Dezember, um 18 Uhr in die Alte Synagoge in Kitzingen einlädt. Den ersten Teil bestreiten laut einer Mitteilung die Schüler des Vororchesters mit Weihnachts- und Winterliedern sowie klassischen Stücken passend zur Jahreszeit. Im Anschluss wird dann das Streichorchester spielen.

Neben Werken von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel wird auch selten gehörte Barockmusik von Alessandro Stradella und Michel Richard Lalande aufgeführt. Amerikanische Weihnachtslieder und das berühmte Abendgebet aus Humperdincks Hänsel und Gretel setzen dabei stimmungsvolle Akzente. Für Kontraste im Programm sorgt das Pop-Concerto von Daniel Hellbach mit dem Solisten Moritz Camphausen am Flügel. Der Eintritt ist frei. Sollten aufgrund der Corona-Pandemie Einschränkungen gelten, kann man den aktuellen Stand am Tag des Konzertes auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-kitzingen.de einsehen.