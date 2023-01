Die weihnachtlich geschmückte St. Mauritiuskirche in Wiesentheid, der Vollmond am wolkenlosen Himmel – eine stimmungsvolle Umrahmung für das Neujahrskonzert des Orchesters Musikverein Wiesentheid in der Kath. Kirche, um das Weihnachtsfest geruhsam ausklingen zu lassen und mit Schwung in 2023 zu starten. Unter Leitung ihres Dirigenten Edgar Roske boten die Musikantinnen und Musiker einen vielfältigen Melodienreigen.

Anja Theßenvitz, Ehefrau eines der "jüngsten" Zugänge des Orchesters am E-Bass, führte die zahlreichen Besucher einfühlsam durch das Programm, gespickt mit vielem interessanten Wissenswertem zu den einzelnen Musikstücken, recherchiert von Sabine und Kilian Berthold vom Orchester.

Nach dem klassischen Start mit "La Mourisque" (arr. Michel) und dem nicht zuletzt durch Pavarotti bekannten "Nessum Dorma" von Puccini ging es fließend zu modernen Filmmelodien: "Spirit: Stallion of the Cimarron" (H. Zimmer). "White Christmas" und auch das stimmungsvolle "Halleluja" - Fassung v. Leonard Cohen ließen die Konzertgäste träumen, woraus sie mit "Händel in Rock" schnell wieder Klassisch/Modern musikalisch ansprechend und gekonnt zurück geholt wurden.

Frieden – aktuelles Thema unserer Zeit – wurde mit dem "leider" seit Jahrzehnten ständig aktuellen Werk "Give us Peace" (arr. T. Huggens) auch in diesem Rahmen musikalisch thematisiert.

Bei dem internationalen Programm kam auch der Kontinent Afrika zu Gehör mit "African Groove" von G. Oswald. Die Zuhörer*innen ließen sich sofort vom Orchester zu dem typischen Groove afrikanischer Musik mitnehmen und wippten, schnippten, schmunzelten … bis in die letzten Reihen.

Gedanklich mit imaginärem Dudelsack klang das Konzert mit dem schottischen "Highland Cathedral" aus.

Das gelungene Konzert mit vielseitigem Programm begeisterte die zahlreichen Gäste, was sie dem Orchester sofort akustisch zeigten, aber auch mit zahlreichen Spenden statt Eintritt.

Damit unterstützt der Verein das Kinderdorf Geesdorf sowie den Nachwuchs des Orchesters.

Übrigens: Wie hier zu hören war, hat das Orchester die Coronapause gut überstanden – "aufgefüllt" mit Nachwuchsmusiker*innen, "Zugezogenen", reaktivierten Ehemaligen. Kontakt: mgv-wiesentheid.de

Von: Doris Lang (Protokoll- und Pressewart, Musik- und Gesangverein Wiesentheid 1862 e.V.)