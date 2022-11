„Weihnachtliche Liederschätze“ - neu interpretiert. Unter diesem Motto lädt am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr das Timo Lechner Quartett in die Michaelis-Kirche nach Nenzenheim. In einem rund einstündigen Konzert werden traditionelle Weisen modernen Pop-Stücken gegenüber gestellt, wie Timo Lechner mitteilt. Da treffen ein "Macht hoch die Tür" durch die Jazz-Brille auf John Lennons "Happy X-Mas", der "kleine Trommlerjunge" bemerkt nach einem Abstecher in die "Weihnachtsbäckerei", dass „die Nacht vorgedrungen“ ist, und für „Mary´s Boy Child“ war es bestimmt noch nicht das „Last Christmas“. Es spielen Timo Lechner (Gesang, Gitarre, Tasten), Julia Then (Gesang), Eva-Maria Lechner (Querflöte und Gesang) und Helmuth Welther (Percussion). Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für die Renovierung des Kirchturms werden erbeten. Die Kirchengemeinde lädt im Anschluss zu einem Umtrunk ein.