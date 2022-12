Tausende Jugendliche und Erwachsene engagieren sich in der Wasserwacht Bayern. Ehrenamtlich. Nach dem Ablegen des Rettungsschwimmer-Abzeichens inklusive Erste-Hilfe-Kurs beginne die Ausbildung aber erst, so Andreas Maurer. Der Vorsitzende der Wasserwacht Iphofen freut sich über drei neue Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst (RSWRD) im Kreis Kitzingen. In der Ausbildung werden Einsatztaktik und der Umgang mit verschiedenen Rettungsmitteln vermittelt. Langfristig sollen die Absolventen die Arbeit der vier Schnelleinsatzgruppen der Wasserwacht im Kreis Kitzingen unterstützen.

"Der Praxisteil findet im Sommer statt. Da drei Prüflinge an einem Tag beruflich verhindert waren, haben wir einen Nachholtermin Mitte Dezember angesetzt. Mit -8 Grad in Kitzingen haben wir nicht gerechnet. Aber im Einsatzfall können wir uns das Wetter auch nicht aussuchen ", erklärt die stv. Vorsitzende der Wasserwachtortsgruppe Kitzingen Michaela Fox.

Nach fünfstündigem Praxistag und Prüfungsszenarien im Eisschollen-gespickten Main freuten sich Ausbilder Andreas Maurer und Hospitant Daniel Nagl darüber, Katharina Dürr und Michael Töpfer (WW Kitzingen) und Carina Erhard (WW Dettelbach) zur bestanden RSWRD-Prüfung gratulieren zu können.

Von: Daniel Nagl (Pressebeauftragter, Wasserwacht Kitzingen)