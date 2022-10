Dettelbach vor 52 Minuten

Wasserausstellung in der Realschule

Wie viele Liter Wasser ein Unterfranke im Durchschnitt verbraucht, das können zurzeit die Schülerinnen und Schüler der Realschule Dettelbach in ihrer Aula herausfinden. Die Wanderausstellung "Trinkwasser für Unterfranken", die im Rahmen der Aktion "Grundwasserschutz der Regierung von Unterfranken" entwickelt wurde, gastiert in diesem Monat an der Schule und wird von den Schülerinnen und Schüler regelmäßig besucht. Fächerübergreifend nutzen die Lehrer der Schule die interessante Ausstellung, um den Kindern einen möglichst umfangreichen Überblick über den Umgang und den Schutz des Trinkwassers in Unterfranken zu ermöglichen. Gefallen an der Ausstellung fanden auch die Viertklässler der Grundschule und einige Gruppen des Kindergartens, die von den Tutoren der Realschule begleitet wurden und so einen altersgerechten Zugang zum Thema "Wasser" bekommen konnten. Übrigens 122 Liter Wasser – so viel verbraucht jeder Mensch in Unterfranken im Schnitt täglich. Hätten Sie es gewusst?