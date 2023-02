Zu einem Coaching-Wochenende unter der Überschrift "Was willst du wirklich?" im Gästehaus der Abtei Münsterschwarzach laden die Diözesanstelle "Berufung & Lebensorientierung" des Bistums Würzburg und die Diözesanstelle "Berufe der Kirche" im Erzbistum Bamberg Menschen ab 16 Jahren von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Mai, ein, teilt das Bistum Würzburg mit.

"Finde deine Stärken, deine Bedürfnisse, deine Träume und Ziele und entwickle deine eigene Vision von deiner Zukunft", heißt es in der Einladung. Das Berufungscoaching WaVe® begleitet entlang der Fragen: "Was will ich?; Was brauche ich?; Was kann ich?" Der Kurs könne besonders in einer anstehenden Entscheidungsfindung, in persönlichen Umbruchszeiten oder bei Unzufriedenheit mit der bisherigen Situation hilfreich sein.

Referenten sind Franziskaner-Minorit Pater Steffen Behr, Leiter der Diözesanstelle "Berufung & Lebensorientierung", und Jacqueline Stoeßel, Referentin "Berufe der Kirche" und Coach der ziel- und lösungsorientierten Methode Berufungscoaching WaVe®.

Die Teilnahme inklusive Übernachtung und Verpflegung kostet pro Person 175 Euro. Anmeldung bis Donnerstag, 13. April. Weitere Informationen unter Tel.: (0931) 38663717, E-Mail: berufung-lebensorientierung@bistum-wuerzburg.de, Internet: berufung-lebensorientierung.bistum-wuerzburg.de