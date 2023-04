In Nordheim leben viele sportlich aktive Menschen. Über die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner sind Mitglied im Turn- und Sportverein. Darauf wies TSV-Vorsitzender André Paulus am Freitagabend in der Generalversammlung hin.

Die Beliebtheit des Vereins ist vor allem auf das umfassende Angebot zurückzuführen. Ob Fußball, Korbball, Geräteturnen, Fitness- oder Seniorengymnastik – für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Seit 2022 gibt es auch das Eltern-Kind-Turnen, bei dem die Kleinsten mit eineinhalb Jahren ihre ersten sportlichen Erfahrungen machen können.

Die jungen Korbballerinnen spielen um die deutsche Meisterschaft

Ein großer Erfolg gelang den Korbballerinnen der Jugend 15. Sie hatten sich für die bayerische Meisterschaft qualifiziert und wurden Vizemeister. Anfang Mai spielen sie sogar um die deutsche Meisterschaft. Außerdem wurden die beiden U15-Spielerinnen Sophie Glaser und Anna Strobel für den Kader der Bayernauswahl gesichtet.

André Paulus zeigte sich in seinem Bericht erfreut darüber, dass es wieder einen neuen Pächter im Sportheim gibt. Dieser wird im Mai den Betrieb aufnehmen. "Ich freue mich darauf, wenn wieder viele nach dem Training hier im Sportheim zusammenkommen. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens", sagte Paulus.

Außerdem sprach er die Heizungsproblematik in der Turnhalle an. Die alte Heizung müsse dringend ausgetauscht werden. Doch vieles sei angesichts der aktuellen politischen Planungen unsicher. "Wir haben keine Vorstellung, wie es weitergehen wird und auf welchen Heizungstyp wir setzen können." Um schnell handeln zu können, bat er die Versammlung, eine Investitionsfreigabe von 25.000 Euro und die Möglichkeit einer Kreditaufnahme zu beschließen. Die Mitglieder gewährten dies einstimmig.

Der Vorstand wird komplett im Amt bestätigt

Anika Friedrich verwies auf die zahlreichen Investitionen wie die Sanierung des Flurs im Sportheim oder neu angeschaffte Sportgeräte. Pachteinnahmen und die Erträge des Photovoltaikanlage, die mittlerweile komplett dem Verein zugute kommen, sorgten 2022 für ein gutes Ergebnis.

Der Vorstand stellte sich anschließend zur Wiederwahl und wurde im Amt bestätigt: André Paulus (Vorsitzender), Andrea Sauer (2. Vorsitzende), Tobias Bergner (3. Vorsitzender), Gudrun Henninger (Schatzmeisterin), Anika Friedrich (2. Schatzmeisterin), Sabrina Zang (Schriftführerin).

Für langjährige Treue zum Verein wurden geehrt: 25 Jahre: Birgit Hümmer, Gabi Flammersberger, Ruth Christ, Sibylle Neubert, Nico Bienert, Gabriele Rohmfeld, Reinhilde Christ; 40 Jahre: Sonngard Zang, Christa Wiget; 50 Jahre: Marianne Leicht, Magda Kramer, Michael Kirch, Harald Henninger, Hubert Glaser, Helene Braun; 65 Jahre: Inge Falkenstein, Gerd Glaser, Reinhard Braun, Bernd Braun, Hermann Bäuerlein; 70 Jahre: Hannelore Weismantel, Stefan Drescher; 75 Jahre: Albert Bienert (Mitglied seit 1939).