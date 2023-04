"Durchhalten – Aushalten – Gehalten" war das Thema einer Podiumsdiskussion am Egbert-Gymnasium, bei der ehemalige Schüler und Lehrer über ihre persönlichen Durchhaltemomente im Leben berichteten. Die Alumni-Gruppe des Egbert-Gymnasiums hat zu dieser Veranstaltung eingeladen, etwa 100 interessierte Zuhörer verfolgten gespannt den Erzählungen der vier Gäste.

Julius Rümmele, der junge Moderator und ebenfalls EGM-Absolvent, befragte zunächst Peter Spielmann zu seinen Hilfsprojekten in Syrien und dem Libanon befragt. Die oft bedrückenden Erfahrungen angesichts der anhaltenden Not der Menschen verarbeitet der Theologe in Gedichten. Bildhaft erzählte er von den Waisenhäusern, Armenspeisungen und christlichen Hilfseinrichtungen. Den Erlös des Abends mit der stattlichen Summe von 450 Euro wird er bei seiner nächsten Reise dort übergeben.

Schwester Katharina Ganz, die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, kämpft einen ganz anderen Kampf, nämlich den für die Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche. Sie setzt sich dafür ein, dass auch Frauen ihre Berufung prüfen dürfen und in Weiheämtern zugelassen werden. Der Glaube trägt die Ordensschwester und gibt ihr die Kraft und den Mut, ihren Weg weiterzugehen und auch mal unkonventionelle Wege zu beschreiten.

Agnes Binzenhöfer zog die Gäste mit ihrer Geschichte in den Bann, denn sie musste während der Abiturphase schlichtweg ums Überleben kämpfen und brauchte ein Jahr, um sich nach einer seltenen Stoffwechselerkrankung wieder zu erholen und ein einigermaßen normales Leben zu führen. Mit großer Klarheit und innerer Stärke sprach sie über die prägendste Zeit in ihrem Leben, und dass Familie und Freunde sie diese Zeit haben durchhalten lassen.

Gerade mal 20 Jahre alt, hat Moritz Mosandl schon vier Verletzungen hinter sich und hält trotzdem an seinem Traum, Fußballprofi zu werden, fest. Ihn lässt der Gedanke durchhalten, dass er sich später nicht einmal sagen muss, er hätte nicht alles gegeben und versucht, sein Ziel von einer Profi-Karriere zu verfolgen. Unterstützung bekam er in der Zeit der Reha von seinem Verein Bayern München, den Freunden und der Familie, die ihm halfen durchzuhalten.

Von: Sabine Weidt (Alumni, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)