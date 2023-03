Bayreuth bis Frankfurt am Main: Im März 2023 findet zum ersten Mal ein FlussFilmFest am Main statt, nicht nur in einer Stadt, sondern von der Quellregion den Flusslauf entlang. Es rückt die teils dramatische Veränderung von Flusslandschaften in den Fokus und zeigt auf, was getan werden muss. Am Freitag, 17. März, ab 18 Uhr, ist das FlussFilmFest zu Gast im Roxy Kino in Kitzingen. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung, der folgender Text entnommen ist.

„Über das Format Kino wollen wir möglichst viele Menschen von der Vision für lebendige Flüsse begeistern und miteinander ins Gespräch bringen“, sagt Anne Schmitt, Geschäftsführerin des Vereins Flussparadies Franken. Seit Schmitt erstmals von einer solchen Veranstaltung in Berlin gehört hat, hatte sie das Ziel, etwas Ähnliches auch für den Main zu verwirklichen. Über das Netzwerk Main, das vom Bayerischen Ministerium der Finanzen und für Heimat gefördert wird, hat sich die Chance ergeben, die Idee umzusetzen.

Die Umweltstation Kitzinger Land und weitere Partner aus der Region unterstützen das Netzwerk Main am 17. März bei der Gestaltung einer Soirée im Roxy Kino mit einem interessanten und spannenden Programm. Eröffnet wird der Abend von Landrätin Tamara Bischof und Bürgermeisterin Astrid Glos.

Im Ticketpreis enthalten sind neben dem Hauptfilm auch eine besondere Auswahl von Fluss-Kurzfilmen. Beispielsweise der Film Gewässerretter, in dem gezeigt wird, mit welchen Maßnahmen der Obermain wieder natürlicher und dynamischer gestaltet wird.

Verschiedene Stände zum Thema Wasser und Main

Zwischen den Kurzfilmen und dem Hauptfilm gibt es ein FlussFilm-Gespräch mit der zweiten Vorsitzenden der Bund Naturschutz (BUND) Kreisgruppe Kitzingen und dem Werkleiter der Fernwasserversorgung Franken (FWF) Dr.-Ing. Löhner.

Verschiedene Stände von Aktion Grundwasserschutz, der unteren Wasserrechtsbehörde, der Fernwasserversorgung Unterfranken, der Umweltstation Kitzinger Land – mit Informationen der Abfallwirtschaft und der unteren Naturschutzbehörde – sind vor Ort und informieren die Gäste rund ums Thema Wasser, Wasserversorgung und Maßnahmen am Fluss Main.

Tickets für das Main FlussFilmFest in Kitzingen können im Roxy Kino, oder direkt über die Roxy Kitzingen-App erworben werden. Im Ticketpreis von zehn Euro sind Häppchen inbegriffen. Unter www.mainflussfilmfest.de sind alle Veranstaltungen online zu finden.