"Ist das dringend notwendig oder nur wünschenswert?" Das war eine Frage, die Marktbreits Kämmerer Wolfgang Schmer am Montag bei der Beratung des Haushalts für das laufende Jahr immer wieder stellte. Damit wollte er sicher die Rätinnen und Räte zu einer maßvollen Ausgabenpolitik mahnen, denn es stehen haushaltstechnisch anspruchsvolle Jahre bevor.

Noch allerdings ist alles fast gut: Die Stadt hat keine direkten Schulden, die Stadt hat hohe Gewerbesteuereinnahmen und sie bekommt - immer ein Zeichen für einen soliden Etat - auch keine Schlüsselzuweisungen. Und trotzdem schwebt da in kleiner Schatten über den guten Zahlen: Die Stadt wird heuer eine negative Zuführung haben. Sie kann nicht wie üblich Gelder aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt überführen, es bleibt im Verwaltungsetat ein Defizit von 230.000 Euro, das aus dem Vermögenshaushalt, genauer aus der Rücklage, finanziert werden muss.

Schlüsselzuweisungen sind auf Null gesunken

Das ist, so Schmer, kein großes Drama, denn die Stadt ist tatsächlich schuldenfrei und so wird diese negative Zuführung die Aufsicht auch kaum interessieren. Zudem es Belastungen von außerhalb sind, die zu dem Defizit führen. Da ist natürlich die Schlüsselzuweisung, die nach knapp 110.000 Euro in den Vorjahren heuer auf Null gesunken ist. Geschuldet ist dies der hohen Umlagekraft Marktbreits, die mit rund 6,4 Millionen Euro eine gute Million über Vorjahresniveau liegt.

Und diese hohe Umlagekraft ist es auch, die dafür sorgt, dass Marktbreit bei der Kreisumlage tief in die Tasche greifen muss. 2,8 Millionen Euro werden da vom Landkreis abgegriffen, runde 650.000 Euro mehr, als noch in 2022. Ein knappes Drittel davon macht der gestiegene Hebesatz aus - der Rest berechnet sich aus eben dieser Umlagekraft.

Es gibt am Ende des Jahres noch Rücklagen

Trotzdem ist das Zahlenwerk für dieses Jahr in der nun schon seit zwei Jahren über 4000 Einwohner liegenden Stadt positiv: 15,6 Millionen umfasst der Gesamtetat, 11,2 Millionen davon entfallen auf den Verwaltungs- und 4,4 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Direkte Schulden hat die Stadt keine, aber bei den Verbänden, in denen Marktbreit Mitglied ist, laufen denn doch städtische Schuldenanteile in Höhe von rund 900.000 Euro auf. Positiv auch die Rücklagen, die am Jahresende immer noch bei gut 1,4 Millionen Euro liegen.

Was macht dann dem Kämmerer so sorgen? Die Zukunft. Denn da will die Stadt gehörig investieren, etwa ins Baugebiet Ohrenberg, in die Mainufergestaltung weiter in Kindergärten oder auch in einen Hochbehälter für die Trinkwasserversorgung. Dazu muss die Stadt in den Jahren 2024 und 2025 gehörig in die Schulden gehen: Insgesamt 6,7 Millionen Euro werden am Kreditmarkt nötig, um die geplanten Vorhaben alle finanzieren zu können. Allerdings sind davon wiederum runde vier Millionen Euro für kostenrechnende Einrichtungen nötig, also für Kanal und Wasser - Gelder, die auf jeden Fall über Gebühren oder Beiträge, auch wenn über viele Jahre verteilt, wieder von den Nutzern geholt werden müssen.

Jedes Projekt kommt auf den Prüfstand

Es sind Vorhaben, wie etwa die Neugestaltung der Badebucht oder ein Radweg am Main entlang in Richtung Marktsteft, die, wie alle anderen künftigen Planungen natürlich auch, immer wieder auf den Prüfstand im Stadtrat sollten und sich der Frage stellen müssen: Notwendig oder wünschenswert? Oder wie es Bürgermeister Harald Kopp formulierte: "Der Haushalt ist nach besten Wissen und Gewissen gemacht", was aber tatsächlich kommen werde, so Kopp weiter, das werde man sehen.