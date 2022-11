Etwas Schnee zur Geesdorfer Kerm, wie in diesem Jahr, das gab es zuletzt selten. Aber die Kirchweih-Jugend ließ sich davon nicht stören, zumal es beim Umzug und der anschließenden Predigt trocken blieb. Den wohl anstrengendsten Job am Nachmittag hatte Kirchweih-Prediger Thomas Lordo, der schon beim Aufstellen der Wägen zum Zug in Aktion war. Er feuerte seine Jungs und Mädels immer wieder an und sorgte für die Stimmung bei der Einstimmung. Die Musikkapelle hatte auf dem Kleinlaster Platz genommen und los ging's.

Erst ein Stück durch den Ort, die Hauptstraße entlang, zogen die drei Wägen. Bei manchen "Ortsprominenten" wurde angehalten, Prediger Lordo sang ein auf denjenigen zugeschnittenes Ständchen, die Musik spielte ein Stück. Lohn dafür war ein Schnäpschen für die Jugend und die Mitfahrer.

Neben Fußball ging es um die Wurst

Anlaufstelle war das FC-Sportheim, die einzige Gaststätte in Geesdorf, und damit der Feier-Tempel. Davor trug Thomas Lordo zunächst seine Predigt vor, in dem er das Ortsgeschehen aufs Korn nahm. Einige Episoden drehte sich dabei um den Stolz des kleinen Dorfs, die Fußballer, die den Aufstieg in die Bayernliga schaffte. "Des ganze Bundesland staunt über unser kleines Kaff, über des, war mer gemeinsam kann schaff'. Unser Dorf spielt jetzt in ganz Bayern, um auch dort ein paar Siege zu feiern", hatte Thomas Lordo dazu gereimt.

Um die Wurst ging es in der ein oder anderen Episode, meist um die gegrillte. Da habe am Sportplatz das ein oder andere Mal ein Mangel geherrscht, so dass mancher hungrig bleiben musste. Das hatte die Kirchweih-Jugend festgestellt und prompt auch thematisiert. So wurde auf einem der Wägen gegrillt, die Bratwürste gab es dann beim Umzug für einen Obolus.

Manch andere Geschichte hatte der Prediger zu erzählen, von Missgeschicken im Urlaub mancher Ortsbewohner, oder von größeren und kleineren Problemen. Zwischendurch sorgte die Musik für Unterhaltung, der Glühwein wärmte die Zuhörer und Zuhörerinnen. Weiter gefeiert wurde anschließend im Sportheim.