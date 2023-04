Ein gutes Versteck für die Ostereier ist gar nicht so einfach zu finden. Die Hasen-Gewerkschaft hatte schon im Vorfeld gewarnt: Leute, wir brauchen wieder mehr Grünflächen. Mehr Versteckmöglichkeiten in der Natur. Ein großes Problem – gerade in Kitzingen. Ohne entsprechende Infos von den Stadtgärtnern und vor allem ohne Stadtplan ist man da als Überbringer von Ostergeschenken schnell aufgeschmissen.

So wie der Osterhause von Harald Schmaußer: Da hockt der Mümmelmann nun auf einer Ampel an der B 8 und versucht, sich zu orientieren. Immerhin: Das fröhliche Osterei scheint noch guter Dinge, dass es mit der Lieferung klappen wird. Drücken wir also dem Osterhasen die Daumen, dass auch dieses Jahr wieder alles gut geht und niemand vergeblich auf sein Osternest warten muss. Und falls doch, wäre das vielleicht hier ein kleiner Trost: Ostern ohne eine Karikatur des Sulzfelder Künstlers ist nicht Ostern.

Eigentlich ist der Mann längst Rentner und in seinen 70ern. Doch zurücklehnen, noch dazu an Ostern? Auf gar keinen Fall. Doch dafür sind noch zu viele Ideen da, die mit Macht aus Schmaußer herauswollen. Seit über 40 Jahren gibt es seinen Kunst-Weinkeller – es ist die älteste Galerie im Landkreis. Harald Schmaußer und aufhören – das schließt sich aus. Für uns und für die Leserinnen und Leser ein Glücksfall: Wenigstens an den Feiertagen wissen wir dank Harald Schmaußer, wie der Hase läuft. Frohe Ostern!