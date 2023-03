Die Gemeinde Rödelsee hatte in den Jahren 2004/2005 das Baugebiet am Schlossberg tiefbautechnisch erschließen lassen. Schon bei der Abnahme wie auch in der Folgezeit wurden umfangreiche Mängel festgestellt. Deswegen musste die Gemeinde schon einmal vor Gericht ziehen – und jetzt erneut.

Wegen Insolvenz der Baufirma konnten die Gewährleistungsansprüche nicht durchgesetzt werden. Deshalb hatte die Gemeinde Rödelsee Klage gegen die mit den Ingenieurleistungen beauftragte Ingenieurbüro Kurt Balling GmbH wegen fehlerhafter Bauüberwachung erhoben.

Mit Urteil des Landgerichts Würzburg vom Mai 2017 wurde das Büro zur Zahlung eines Vorschusses auf die Kosten der Mängelbeseitigung von 660.896 Euro nebst Zinsen verurteilt, der von deren Haftpflichtversicherung an die Gemeinde gezahlt wurde. Weiter wurde vom Landgericht festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die weiteren, noch nicht bezifferten Kosten für die Beseitigung der Mängel zu erstatten.

Die Mängelbeseitigungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Der Abrechnungsbetrag ist laut Bürgermeister Klein streitig. Bisher wurden von der Gemeinde Rödelsee Mängelbeseitigungskosten von rund 1.579.244 Euro gezahlt. Unter Berücksichtigung der geleisteten Vorschusszahlung beläuft sich der restliche Schadensersatzanspruch gegen das Ingenieurbüro auf 918.348 Euro.

Jetzt zieht die Gemeinde erneut vor Gericht, um an ihr Geld zu kommen. Der Beschluss im Gemeinderat war einstimmig. Die Klage wird erweitert, falls die Abrechnung der Mängelbeseitigungsarbeiten höhere Kosten als den bisher ermittelten Betrag von 1.579.244 ergeben sollte.