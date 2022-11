Mit einem Warnstreik vor dem Werkstor des Unternehmens GEA rief die IG Metall Würzburg (IGM) die komplette Schicht dazu auf, ab 11 Uhr die Arbeit zu beenden.

Rund 60 Teilnehmer wurden von ihrem Betriebsratsvorsitzenden Roland Golm vor dem Werkstor begrüßt. Er bezeichnete das Angebot einer Zahlung von 3000 Euro steuerfrei als Schlag ins Gesicht der Beschäftigten, auch, da sich der Betrag nicht in der Rente niederschlage.

Auch in anderen Betrieben wurde gestreikt

Der zweite Bevollmächtigte der IGM, Norbert Zirnsak, bezeichnete die "vorzeitige Beendigung der Schicht" als starkes Zeichen für die IGM und auch gegenüber dem Unternehmen, auch wenn rund 40 Beschäftigte im Home-Office tätig seien und nicht teilnehmen könnten. Beim Unternehmen Baumüller hatten 80 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Am Kitzinger Logistikstandort der Firma Schaeffler endeten die Schichten am Freitag eine Stunde früher: um 13 Uhr (Frühschicht) und um 21 Uhr in der Spätschicht.

Bei den Tarifverhandlungen geht es ums Geld, da die Kosten für Energie, Lebenshaltung sowie nicht zuletzt die Inflation allen beschäftigten zusetzen. Auch nach drei Verhandlungsrunden liege jedoch trotz der schlechten Situation kein ordentliches Angebot der Arbeitgeberseite vor.

Großdemonstration in Kitzingen geplant

Da sich der Verband der bayerischen Metallarbeitgeber den Forderungen ihrer Beschäftigten verweigerten, habe die IGM nun als Auftakt zum Warnstreik aufgerufen und werde dies in der nächsten Woche bis zu neuen Verhandlungen am 8. November in der Region noch verstärken: Schon bei diesem Warnstreik rief Zirnsak zu einer Großdemonstration am Marktplatz auf, der Termin steht noch nicht fest.

Weiter beklagte er die Sturheit der Arbeitgeberseite und deren Drohung, aus dem Arbeitgeberverband auszutreten und sich damit gegen die Tarifbindung zu stellen. Die Forderung der IGM nach Lohnerhöhungen von 8 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten seien eine berechtigte Forderung. Er kündigte an, dass die Gewerkschaft sie mit all ihrer Macht und Stärke durchsetzen werde.