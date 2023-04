Beim "Schwandertag" am Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr, heißt es Wandern rund um den Schwanberg. Für diese Veranstaltung haben sich die vier Gemeinden Iphofen, Rödelsee, Wiesenbronn und Großlangheim zusammengeschlossen, um Besuchern ein kulinarisches und kulturelles Angebot an ihren Weinbergshütten zu ermöglichen, heißt es einer entsprechenden Pressemitteilung. Die Gäste können nicht nur wandern, sondern auch per Fahrrad die Gegend erkunden. Die Wanderwege sind gut beschildert und fahrrad- und kinderwagentauglich. Über den VGN wird eine Busverbindung angeboten, mit der die Gäste kostenlos von Iphofen (Bahnhof) an die Schwanbergstraße und wieder zurück fahren können.