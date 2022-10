Zur Herbstwanderung hatten die Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn eingeladen. Um 13.30 hatten sich 14 Wanderfreunde am Seegarten eingefunden und starteten Richtung "Rüdenhausen über die Tannenspitze". Dorf auswärts führte die Wanderung auf der Pfarrgasse Richtung Wutschenmühle. Dort wendete sich der Weg nach links Richtung Kleinlangheim, um dann kurze Zeit später nach rechts über den Gründleinsbach zu führen. Kurz ging es steil bergan den Weinbergen am Wutschenberg entlang. Man erreichte den Radweg Kleinlangheim-Rüdenhausen. Die Wandergruppe wendete sich nach rechts und wanderte oberhalb der herbstliches Laub tragenden Weinberge in östliche Richtung. Man erreichte die Tannenspitze, die Waldspitze, von der aus man einen schönen Blick auf Rüdenhausen hatte, dahinter Abtswind und rechts Castell mit Schlossberg und Kugelspiel. Die Wanderung führte in das Dorf und weiter in den Biergarten. Hier war eine Stärkung angesagt, ob bei Kaffee und Kuchen oder doch bei Bratwürsten, war jedem freigestellt. Gut gestärkt wurde der Rückweg angetreten. Die Wandergruppe erreichte kurz vor Sonnenuntergang wieder Wiesenbronn.

Von: Konrad Thomann (Medienbeauftragter, Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn)