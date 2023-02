Die Ausstellungsreihe "Wofür mein Herz schlägt" in der katholischen Kirche St. Nikolaus zeigt in ihrer mittlerweile fünften Auflage eine Madonna mit Kind. Die Schnitzerei stammt von einem Holzschnitzer aus dem Umfeld des Wallfahrtortes Altötting und gelangte in den 1970er Jahren nach Neuses am Berg. Der Weg der Madonna von Altötting nach Neuses und weitere Details der Figur werden in der Ausstellung näher beschrieben. Die Kirche St. Nikolaus ist für Besucher tagsüber geöffnet. Die Kirchenverwaltung freut sich über interessierte Gäste.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Kath. Kirchenstiftung Neuses am Berg)