Bei schönstem Herbstwetter machte sich die Klasse 7Ra der Realschule des FLSH Schloss Gaibach zusammen mit ihren Lehrerinnen Benedikta Ruscheweyh und Claudia Bäuerlein-Ziegler auf den Weg von Gaibach zu Maria im Weingarten und besuchte dort im Rahmen des Religionsunterrichts die Wallfahrtskirche. Hannes Burger und Maxim Hoheisel hatten sich im Vorfeld über den Kreuzweg und die Kirche informiert und trugen ihr Wissen ihren Mitschüler*innen vor. So erfuhren die Schüler*innen, dass es einen alten und neuen Kreuzweg gibt. Der ältere Kreuzweg, von dem nur noch drei Stationen erhalten sind, hat die realistische Länge des Passionsweges Jesu Christi in Jerusalem und begann am Rathaus. Gespannt lauschten die Schüler*innen auch den Vorträgen über die Madonna im Rosenkranz und deren Raub. Nach einer kleinen Stärkung traten die Schüler*innen und ihre Lehrerinnen den Heimweg an.

Von: Claudia Bäuerlein-Ziegler (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)