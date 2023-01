Bei der Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaft Geiselwind, die traditionell am Drei-Königstag im Vereinslokal Gasthof Stern stattfand, wurden Neuwahlen durchgeführt und langjährige Mitglieder geehrt. So konnten Emil Hofmann und Herbert Hofmann jeweils für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der Soldatenkameradschaft Geiselwind geehrt werden. Anschließend fanden Neuwahlen der Vorstandschaft statt. Der bisherige 2. Vorstand Herbert Beierlipp stellte sich nach insgesamt 30 Jahren als 2. Vorstand nicht mehr zur Wahl. Für diesen sehr langen Zeitraum dankten ihm alle Mitglieder und er wurde er mit einem Präsent bedacht. Bei den erforderlichen Neuwahlen wurde Werner Feuerlein zum 1. Vorstand, Ernst Nickel zum 2. Vorstand, Norbert Kraus zum Kassier und Michael Hofmann zum Schriftführer gewählt.

Von: Michael Hofmann (Schriftführer, Soldatenkameradschaft Geiselwind)