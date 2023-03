Bei der Suche nach dem neuen Kitzinger Gästeführerwein fiel die Wahl Mitte März auf den 2021er Silvaner Kabinett von der Großlage Kitzinger Hofrat vom Weingut Burrlein aus Mainstockheim. Eine unabhängige Jury mit Vertretern aus Tourismus, Stadtverwaltung, Stadtmarketing, Politik und Hofstaat hat den Wein aus sechs eingereichten Vorschlägen von sechs Winzern in einer Blindverkostung ausgewählt, heißt es in einer Pressemitteilung, der folgende Informationen entnommen sind. Das Etikett wurde in diesem Jahr vom Kitzinger Künstler KD Christof kreiert und zeigt das Kitzinger Rathaus mit dem Häcker im Vordergrund.

Der Kitzinger Gästeführerwein 2023 wird bei jeder Stadtführung mit Wein in Kitzingen ausgeschenkt, sodass die Gäste die Schönheiten Kitzingens mit allen Sinnen erleben können. Als alkoholfreie Alternative wird es den Traubensaft "Hermines Bester" aus dem Weingut Streng aus Sulzfeld geben. Die Wahl 2023 war die fünfte ihrer Art. "Der Wein wird von unseren Gästen bei den Führungen gut angenommen und auch gerne als Souvenir in der Touristinfo gekauft", berichtet Corinna Neeser, Leiterin der Touristinfo.

Die Juroren der Gästeführerweinverkostung Kitzingen 2023 waren: Bürgermeisterin Astrid Glos, Bürgermeister Manfred Freitag, Nina Grötsch (stellvertretende Kultur- und Tourismusreferentin), Frank Gimperlein (Stadtmarketingverein), Sophia I. (Weinprinzessin aus Sickershausen), Stefanie Roßmark (Gästeführerin), Corinna Neeser (Leiterin der Touristinfo), Christina Richard (stellvertretende Leiterin der Touristinfo), Leandra Gernert (Auszubildende).