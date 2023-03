Die Siedlervereinigung in der Kitzinger Siedlung hat in Miriam Schütz eine neue Vorsitzende. Die 42-Jährige trat bei den Neuwahlen in der Jahresversammlung die Nachfolge von Andrea Schmidt an. Schütz war in der Siedlung aufgewachsen, hatte auch schon andere Wohnorte, und nun hat sich für sie ein Kreis geschlossen. "Jetzt wohne ich wieder in der Siedlung, weil es hier am schönsten ist", sagte sie in der Versammlung.

Stellvertretender Vorsitzender bleibt Ralf Machwart, weiterer Stellvertreter ist Gertraud Klühspies. In ihren Ämtern bestätigt wurden auch Schriftführerin Roswitha Schütz, Kassier Jürgen Niedermeyer und Gerätewart Siegfried Bohn. Die Vorstandsriege komplettieren die Beisitzerinnen und Beisitzer Renate Jamm, Markus Gimperlein, Renate Schmidt, Martin Kosper und Jürgen Schmidt. Die Kasse prüfen weiterhin Gerhard Stocker und Rudolf Kerkel.

Bisherige Vorsitzende tritt aus privaten Gründen nicht mehr an

Andrea Schmidt begründete ihren Verzicht auf eine weitere Amtszeit mit privaten Gründen. Als Oma und Kommunalpolitikerin sei sie recht eingespannt. Sie gab sich stolz darauf, im Jahr 2014 als erste Frau an die Spitze dieses großen Verein gewählt worden zu sein. Die Aufgabe habe sie gerne ausgefüllt, und jetzt verabschiede sie sich nicht gänzlich, denn als Beisitzerin gehört sie weiterhin dem Vorstand an. "Es ist doch schön, wenn jüngere Leute nachfolgen", sagte Schmidt und wünschte ihrer Nachfolgerin eine gute Hand.

Die neue Vorsitzende erklärte, dass die Vorstandsriege schon jetzt erste Planungen für das Jahr 2024 anstelle, wenn der Verein sein 100-jähriges Jubiläum feiern will. Miriam Schütz kündigte die Feierlichkeiten für den 14./15. Juni 2024 an.

Aus alter Telefonzelle soll ein öffentliches Bücherregal werden

Kassier Jürgen Niedermeyer bilanzierte, dass der Verein auf 403 Frauen und Männer geschrumpft ist. Für das vergangene Jahr wies er ein ausgeglichenes Jahresergebnis und ein schönes Vereinsvermögen aus. Die Vorsitzende kündigte an, dass eine ehemalige Telefonzelle aufgehübscht und in ein öffentliches Bücherregal für die Siedlung umgewandelt werden soll.

Im gut besetzten SSV-Sportheim freute sich Andrea Schmidt über die Anwesenheit des Ehrenvorsitzenden Karl Gilles. Sie ging auf Veranstaltungen wie die Weihnachtsfeier, den Kaffeenachmittag, die Teilnahme am Winterzauber und die Aktion "Rama dama" in der Siedlung ein. Wer auch an anderen Terminen Müll sammeln will, könne sich Müllsäcke im Stadtteilzentrum zum Spaziergang mitnehmen.

Ralf Machwart lud für den 5. April um 18.30 Uhr ins Stadtteilzentrum zu einem Vortrag von Herbert Stapff vom Verband Wohneigentum zur Energieberatung ein.