Die Organisatoren sind sich jetzt schon einig: Der "Wärme-Winter" in Kitzingen soll keine Eintagsfliege bleiben. Das schreibt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung, aus der die folgenden Informationen entnommen sind. Im Spätherbst 2022 hatten sich kirchliche, soziale und private Träger unter dem Eindruck der steigenden Energiepreise zusammengesetzt, um ein Angebot für Kitzinger Bürgerinnen und Bürger auf die Beine zu stellen.

"Es ging uns nicht nur darum, Räume zur Verfügung zu stellen, an denen sich unsere Mitbürger täglich für ein paar Stunden aufwärmen können", erinnert Bürgermeisterin Astrid Glos, die die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen hatte. "Wir wollten vor allem einen Raum zum Austausch und für Begegnungen schaffen."

Vertreter der beteiligten Organisationen betonten bei einem Arbeitstreffen im Rathaus, wie gut das neugeschaffene Angebot angenommen wurde. „Nach so kurzer Zeit hätte ich mit dieser Resonanz nicht gerechnet“, meinte stellvertretend Christina Rathmann, Sozialpädagogin in der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig.

Bunte Mischung bei den Treffen

Ende Dezember 2022 startete das Projekt, das auf einen Antrag von Uwe G. Hartmann im Kitzinger Stadtrat in Angriff genommen wurde. Bis Ende März können sich alle interessierten Bürger an jedem Werktag für ein paar Stunden in vier unterschiedlichen Räumlichkeiten in der Innenstadt beziehungsweise der Siedlung treffen. Das Bürgerzentrum in der Schrannenstraße öffnet Montag- und Freitagnachmittag, das Paul-Eber-Haus Dienstagvormittag, die Begegnungsstätte Wegweiser in der Siedlung Mittwochnachmittag und das Stadtteilzentrum in der Siedlung jeden Donnerstagvormittag.

Dort wurde das Angebot nach und nach immer zahlreicher angenommen, wie Katrin Anger von der Caritas berichtet. Im Schnitt kommen rund 20 Menschen im Café des Stadtteilzentrums zusammen. Die Mischung ist bunt: Alleinstehende sind darunter, die den Kontakt und die Gespräche genießen, Menschen mit psychischen oder physischen Beeinträchtigungen, auch aus dem Notwohngebiet kommt der eine oder andere Bewohner.

Ehrenamtliche meldeten sich gezielt für das Projekt

Warme Getränke stehen bereit, die Ehrenamtlichen bieten selbst gebackenen Kuchen an. "Wir haben zwei neue Helfer gewinnen können, die sich ganz bewusst auf dieses Angebot hin bei uns gemeldet haben", berichtet Katrin Anger. Der Wärme-Winter hat für sie einen positiven Nebeneffekt: Weiterführende Hilfe kann angeboten werden. "Wir kommen in Kontakt mit Menschen, die sich normalerweise gar nicht zu uns trauen", erklärt sie.

Von einer erfreulich niedrigen Hemmschwelle berichtet auch Reinhard Knieß, Vorsitzender des Vereins Bürgerzentrum. Die zwei Termine in der Schrannenstraße werden ebenfalls von durchschnittlich 20 bis 25 Menschen angenommen. Etliche Geflüchtete aus der Ukraine oder anderen Krisenregionen dieser Erde mischen sich dabei mit Rentnern oder anderen Bewohnern der Stadt. Auch beim Bürgerzentrum haben sich ehrenamtliche Helfer ganz gezielt gemeldet, um das Projekt tatkräftig zu unterstützen.

In der Begegnungsstätte Wegweiser in der Egerländerstraße kommen jeden Mittwoch im Schnitt ebenfalls 25 Menschen zusammen. "Die meisten aus dem nahen Notwohngebiet", informiert Manuela Link, die sich seit Jahren im Wegweiser engagiert. Lediglich im Paul-Eber-Haus ist der Zuspruch bislang übersichtlich. Der Wärme-Winter soll nach den positiven Erfahrungen der letzten Wochen nach übereinstimmender Meinung aller Beteiligten auch im kommenden Winter fortgeführt werden.

Termine: Montag, 13 bis 16.30 Uhr und Freitag, 12 bis 14.30 Uhr (Bürgerzentrum), Dienstag, 10 bis 12 Uhr (Paul-Eber-Haus); Mittwoch, 14 bis 16 Uhr (Begegnungsstätte Wegweiser); Donnerstag, 10 bis 12 Uhr (Stadtteilzentrum Siedlung).