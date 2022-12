Aufgrund der gestiegenen Energie- und Heizkosten bietet die Stadt Kitzingen allen, die sich zwischenzeitlich aufwärmen wollen, ab dem kommenden Montag, 19. Dezember, an jedem Werktag eine entsprechende Möglichkeit an.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen. An verschiedenen Orten im Stadtgebiet und in der Siedlung öffnen städtische oder kirchliche Gebäude ihre Türen für ein paar Stunden. „Jeder ist willkommen“, betont Bürgermeisterin Astrid Glos, die das Projekt koordiniert hat. Den Anstoß gab ein Antrag des Stadtrates Uwe G. Hartmann.

An zwei Stellen wird auch verköstigt

Unter dem Motto „Wärme-Winter in Kitzingen“ sind bis Ende März das Bürgerzentrum (montags), das Paul-Eber-Haus (dienstags), der Wegweiser (mittwochs) und das Stadtteilzentrum (donnerstags) in der Siedlung sowie das Bürgerzentrum (freitags) geöffnet. Im Wegweiser gibt es an jedem Mittwoch warme Suppe, belegte Brötchen und Kuchen. Im Bürgerzentrum wird an jedem Freitag ein warmes Essen zubereitet. An den Feiertagen sind die Einrichtungen geschlossen.

„Wir wollen einen Anlaufpunkt für all diejenigen bieten, die im kommenden Winter für ein paar Stunden der Kälte und Einsamkeit entkommen wollen“, erklärt Bürgermeisterin Astrid Glos. In einem ersten Gespräch mit kirchlichen und sozialen Trägern war ein Bedarf für so ein Angebot durchaus gesehen worden. „Aber nicht ganztags, sondern für ein paar Stunden pro Tag“, so Glos. Mit drei Angeboten im Stadtgebiet und zwei in der Siedlung sind die Wege für alle Interessierten kurz. Der Verein „Empathie – Helfen mit Herz und Verstand“ unterstützt die Essensausgaben mit Lebensmittelspenden. Für die Umsetzung des Angebotes werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Kontakt: Astrid Glos, E-Mail: stadtrat.glos@stadt-kitzingen.de oder Tel.. (0151) 42606582. Flyer mit allen relevanten Informationen werden in diesen Tagen an alle Haushalte verteilt.

Die Termine und Orte für den „Wärme-Winter“ in Kitzingen (19. Dezember bis 31. März): montags von 13 bis 16.30 Uhr im Bürgerzentrum in der Schrannenstraße; dienstags von 10 bis 12 Uhr im Paul-Eber-Haus im Schulhof 1; mittwochs von 14 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte Wegweiser in der Egerländer Straße 22; donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilzentrum in der Siedlung und freitags von 12 bis 14.30 Uhr im Bürgerzentrum.