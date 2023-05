Die VR Bank Kitzingen eG gab im Rahmen ihrer Vertreterversammlung in der vergangenen Woche die Bilanzzahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt und kündigte einen Wechsel an der Spitze an. Trotz des nach wie vor schwierigen Umfeldes für Banken sind die Vorstände Roland Köppel, Thomas Hemrich und Alexander Schuster mit dem Ergebnis zufrieden. Das schreibt die Bank in einer Pressemitteilung.

Die wichtigsten Kernzahlen blieben fast unverändert: Die Bilanzsumme liegt mit 884,2 Millionen Euro um 0,4 Prozent unter der des Vorjahres. Der Kreditbestand wuchs um 0,7 Prozent auf 470,8 Millionen Euro an. Die bilanziellen Einlagen nahmen um 0,3 Prozent oder 1,7 Millionen Euro auf 565,1 Millionen Euro zu.

Die Mitglieder investierten im Wertpapier-, Investment- und Versicherungsbereich 414,8 Millionen Euro. Das gesamte betreute Kundenvolumen betrug zum 31. Dezember 2022 etwa 1,5 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis lag bei 5,1 Millionen Euro. Damit lag es über dem Vorjahresniveau von 4,9 Millionen Euro. Im Jahr 2022 traten der Genossenschaft 317 neue Mitglieder bei. Insgesamt hatte die VR Bank Kitzingen eG am Ende des Jahres 21.498 Mitglieder.

Veränderungen in Aufsichtsrat und Geschäftsleitung

In diesem Jahr endete satzungsgemäß das Aufsichtsratsamt von Leonhard Knoll und Ralf Schimmel. Ralf Schimmel stellte sich auf eigenen Wunsch nicht zur Wiederwahl und schied aus dem Aufsichtsrat. Die Vertreterversammlung wählte Leonhard Knoll und Roland Nagel einstimmig wieder, dessen Mandat sonst im nächsten Jahr geendet hätte.

Eine wichtige Veränderung vollzieht sich an der operativen Spitze der Bank: Vorstandsmitglied Thomas Hemrich verlässt die VR Bank Kitzingen zum 30. Juni auf eigenen Wunsch. Er blickt auf eine 21-jährige Laufbahn in der VR Bank Kitzingen zurück; dem Vorstand gehört er seit Mai 2017 an. Aufsichtsratsvorsitzender Leonhard Knoll und Vorstandskollege Roland Köppel dankten Thomas Hemrich für die "langjährige vertrauensvolle und hervorragende Zusammenarbeit", heißt es im Pressebericht.

An die Stelle von Thomas Hemrich tritt Selina Gruß. Sie begann ihre Laufbahn in der VR Bank 2007 mit einem dualen Studium. Ihre Ausbildung schloss sie als Master of Arts in Betriebswirtschaftslehre ab. Seitdem war sie in leitenden Positionen in verschiedenen Unternehmensbereichen der Bank tätig, zuletzt als Bereichsleiterin der Kreditabteilung.