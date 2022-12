Die "kleinen Wölfe" können bald in ihren neuen "Wolfsbau" einziehen. Die Naturkita am Renneberg, hoch über Willanzheim gelegen, ist am Freitag feierlich eingeweiht und von Pfarrer Adam Wąs gesegnet worden.

Der Ableger der Kindertagesstätte St. Martin bietet den Kindern viele Entfaltungsmöglichkeiten. Mareike Herrmann, die Leiterin der Naturgruppe, freut sich schon auf den Start. Die Kinder hätten sich den Namen selbst ausgesucht. Nach einigen Entscheidungsrunden sei der Wolf gewählt worden.

Es sei eine "ungewöhnliche Zeit für eine Einweihung", sagte Kirchenpfleger Gerhard Rapp als Vertreter der katholischen Kirchenstiftung. Er sah in der Einrichtung "ein vorweihnachtliches Geschenk". Eltern, die Kommune und der Träger hätten das Projekt verwirklicht, das aus einer Elterninitiative heraus im Frühsommer 2021 entstanden ist – in dem Bewusstsein, dass es nur gemeinsam gelingen könne.

Zuerst habe man an einen Bauwagen an einem anderen Standort gedacht, sagte Rapp. Dann seien die Überlegungen aber zu einer festen Schutzhütte am Renneberg gegangen. Im Architekturbüro Buchholz und Platzöder sei der Planungspartner gefunden worden. Pläne, die Statik und ein Brandschutzkonzept seien erstellt worden. Länger habe das naturschutzrechtliche Gutachten gedauert, das Mitte Juli vorlag. Als dann vom Landratsamt am 28. Juli die Baugenehmigung kam, ging alles sehr schnell. Bereits am Wochenende danach sei der Bagger gerollt.

Nach 120 Tagen Bauzeit steht das Gebäude in der Natur

"Emsige Erdbuddler setzten in wenigen Stunden Stein neben Stein", war auf dem Plakat zur Baugeschichte zu lesen. Dann stellten "fleißige Holzwürmer den Rohbau in Rekordzeit auf". Richtfest wurde am 17. August gefeiert.

Mitarbeiter des Bauhofs, zahlreiche freiwillige Helfer und Eltern packten kräftig mit an. So war am 28. November die Bauabnahme – 120 Tage nach Baubeginn. Bis zum Betriebsbeginn am 9. Januar, wenn dann ein Dutzend kleine Wölfe in ihren Bau einziehen werden, sollen noch fehlende Kleinigkeiten erledigt werden.

Viel Holz stammt laut Kirchenpfleger Rapp aus dem Wald der Marktgemeinde Willanzheim. Er freut sich, wie hier in viel Eigenleistung eine "gewaltige Herausforderung" gemeistert wurde. Diese Freude teilte auch Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert. Sie würdigte vor allem die Leistung Rapps, der "wohl ein Jahr nichts anderes gemacht hat". Sie dankte aber auch Robert Heil, Albrecht Haupt und Tobias Haupt sowie der Gruppenleiterin Mareike Herrmann für deren Engagement.

Die Naturgruppe hätte auch als Förderprojekt verwirklicht werden können, doch "wir wollten das selbst wuppen", sagte die Bürgermeisterin. "Wir sind als Gemeinde sehr stolz auf das, was hier geleistet worden ist." Für Pfarrer Adam Wąs ist es ein kleines Wunder, wie dies so schnell entstanden ist.