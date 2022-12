"Leise rieselt der Schnee" so der Blick in die Winterlandschaft des wunderbaren Gartens der Schwarzacher Tagespflege und die dahinter die gezuckerten Anhöhen über dem Maintal Richtung Schwarzenau und Neuses am Berg und es kam nicht nur bei dem Lied viel Vorfreude auf das Weihnachtsfest auf.

"Freue dich, Christkind kommt bald". Das konnten und durften die Gäste in der Schwarzacher Caritas-Tagespflege St. Hedwig an zwei besonderen Nachmittagen erleben. Beim ersten Nachmittag begeisterte Lorenz Strasser mit Gitarre, seiner steirischen Harmonika und Gschichtli nicht nur seine "Sommeracher Landsleute". Ebenso konnte beim zweiten Nachmittag Rita Selzam nicht nur ihren "Dettelbachern" mit ihrem Schifferklavier und ihrem musikalischen Talent viel Freude bereiten. Spontan, mitunter im Duo erklangen zusammen mit der jugendlichen Emilia Weidt, die mit ihrem Cello-Spiel die "Älteren" begeisterte, viele vorweihnachtliche Melodien.

Ein Brief an das "Liebe Christkind", "der alte drehbare Weihnachtsbaumständer" "die Weihnachtsmaus" und vieles mehr, dazu die vertrauten Weisen riefen Erinnerungen an früher wach und es gab so allerhand Gesprächsstoff. "Hörst des nit, wia die Zeit vergeht"" – die Jungen sen alt, und die Alten…" Gut, dass so viele der "Alten" sich trauen und die Einrichtung Tagespflege als Gäste annehmen. Wissen sie doch darum: "Hier lässt es sich gut sein". Denn Lebensqualität gibt es dort nicht nur bei den vorweihnachtlichen Feiern. Die Mitarbeiter, Lorenz Strasser und Rita Selzam, Emilia Weidt sowie Diakon Kleinschnitz gestalteten gemeinsam die beiden vorweihnachtlichen Stunden und die Seniorinnen und Senioren "rutschten a weng zam", wie es im Lied hieß, sangen kräftig mit und genossen nicht nur den Duft von fränkischem Glühwein und Kaffee. Aus dem Ofen duftete der Kuchen, Christstollen und Lebkuchen. "Heut sind wir versammelt in festlicher Rund, begehen gemeinsam die Vorweihnachtsstund, so fröhlich und heiter wie damals als Kind, weil Liebe und Friede zu Gast bei uns sind".

Lorenz Kleinschnitz, überbrachte von "Generation plus" für jeden der Tagesgäste und die Mitarbeiter einen Weihnachtsgruß Und die Freude und Dankbarkeit war groß beim Auseinandergehen.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)