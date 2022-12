Vor kurzem trat der Gemischte Chor Cäcilia nach 2 jähriger Coronapause wieder einmal im Haus der Pflege in Sickershausen auf, um die Bewohner auf die besinnliche Adventszeit und die bevorstehende Weihnachtszeit mit den passenden Liedern einzustimmen.

Im Namen der Vorstandschaft begrüßte Johanna Marquard die Bewohner und die Leitung der Einrichtung. Unter der Leitung von Oswald Burkard, begleitet wurde der Chor am Klavier von Hubert Jakob, brachte der Chor adventliche und weihnachtliche Lieder zum Vortrag. Im Mittelpunkt stand das Lied "Ruf nach Frieden", das die aktuelle Kriegssituation in der Ukraine und in andern Teilen der Welt darstellt.

Moderiert wurde der Nachmittag von Veronika Nippert, die mit ihren passenden Gedanken zu den jeweiligen Liedern die Zuhörer auf die jeweiligen Beiträge einstimme konnte.

Natürlich waren die Bewohner auch aufgefordert gemeinsam mit dem Chor die Lieder "Wir sagen Euch an den lieben Advent" oder " Macht hoch die Tür" und zum Schluss das Lied "Oh du Fröhliche oh du selige Weihnachtszeit" zu singen.

Frau Gudrun John, Leiterin der Betreuung, bedankt sich für die Musik und Gesang und die besinnlichen und adventlichen Gedanken für die Senioren. Sie überreichte dem Chorleiter einen Kalender mit der Bitte, dass der Gemischte Chor wieder einige Termine im Kalender finden um im Haus der Pflege die Senioren zu erfreuen.

Von: Ernst Borst (Mitglied, Gemischter Chor Cäcilia Nordheim)