Zur vorweihnachtlichen Feier des SV Großlangheim konnte der 1. Schützenmeister Michael Sterk zahlreiche Schützenmitglieder, Ehrenmitglieder, Familienangehörige, Ehrengäste und Freunde im weihnachtlichen geschmückten Schützenhaus begrüßen. "Wie so vieles anderes, war auch unsere Weihnachtsfeier in den letzten beiden Jahren nicht möglich, umso mehr freut es mich, das sie heuer wieder stattfinden konnte".

Der Nkolaus war auch gekommen, um manche lustige Geschichte aus dem Vereinsleben zu erzählen. Die Flötengruppe Großlangheim spielte weihnachtliche Waisen.

Bei Kaffe und Kuchen und sonstige Köstlichkeiten , konnte der 1. Schützenmeister Michael Sterk mit Unterstützung vom 2. Schützenmeister Dominik Sterk einige Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein zu Ehren.

Für 15-jährige aktive Mitgliedschaft im Schützenverein erhält die Vereinsnadel in Silber mit Urkunde Peter Pfannes. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein erhalten die Vereinsnadel in Silber mit Urkunde Christine Schwab, Stefan Hoppert und Matthias Keppner. Für 40-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein erhalten die Vereinsnadel in Gold mit Urkunde Adolf Walbinger, Stefan Nicola und Ernst Fuchs. Für 60-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein erhält eine Urkunde und ein Weinpräsent Hermann Droll.

Sportleiter Klaus Rickel wurde für seine Verdienste zum Ehrenmitglied des SV Großlangheim ernannt.

Dann gab es noch eine Ehrung, die nicht oft vorkommt: Mit großem Applaus wurden Christa Pfannes, Oskar Pfannes und Leonhard Römmlein mit Urkunde und Weinpräsent sowie Ehrennadeln und Ehrenurkunde des BSSB und DSB für 60-jährige aktive Mitgliedschaft im Schützenverein geehrt.

Michael Sterk bedanke sich für das zahlreiche Erscheinen und wünschte eine schöne Adventszeit, ein frohes, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2023.

Von: Dieter Will (2.Sportleiter, SV Großlangheim)