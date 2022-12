Vorweihnachtliche Feier bei den "Ruheständlern Volkach" heißt: von Mitgliedern vorgetragene Geschichten und gemeinsam gesungene Lieder. So endlich auch wieder in diesem Jahr. Friedl Albert hatte den Nachmittag unter den Titel "Weihnachtliche Zeit" gestellt. Gedichte und Geschichten handelten vom Advent in seinem geschichtlichen Wandel, den Nikolauslegenden, der hl. Lucia und dem Brauch des Barbarazweiges. In den Liedern hieß es Wir sagen euch an den lieben Advent, Lasst uns froh und munter sein, O freudenreicher Tag. Beim abschließenden Quiz mit Fragen zu den Texten wurden richtige Lösungen mit kleinen Geschenken belohnt.

Von: Heinrich Kresken (Vorsitzender, Die Ruheständler Volkach)