Der Volkacher Kabarett Sommer hat sich zu einem festen Bestandteil des Kulturprogramms an der Mainschleife entwickelt. Vom 25. August bis zum 3. September steigt die vierte Auflage des Festivals auf dem Volkacher Weinfestplatz. Der Startschuss fällt mit der legendären Spider Murphy Gang. Kracher in der höhepunktreichen Gala sind Late-Night-Star Harald Schmidt, die Altneihauser Feierwehrkapell´n und die Queen Tribute Band. Der Vorverkauf startet bereits am kommenden Sonntag, 2. April.

Corona-Ersatzprogramm wird zum großen Erfolg

Bei einem Pressegespräch im Museum Barockscheune informierten die Macher des Festivals, Volker Heißmann von der Comödie Fürth als künstlerischer Leiter, Organisator Marco Maiberger und Bürgermeister Heiko Bäuerlein, über das Programm und die Details. Eigentlich war der Volkacher Kabarett Sommer zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 als Ersatzveranstaltung für das abgesagte Weinfest gedacht. Nach drei erfolgreichen Veranstaltungen mit 21.000 Gästen sei der Stellenwert mittlerweile enorm. "Die am weitesten angereisten Besucher kamen aus Schweden", erzählte Mainberger. Sieben örtliche Vereine, deren 250 Helferinnen und Helfer die Besucherscharen auch künftig bewirten, hätten schon 60.000 Euro für ihre Vereinskassen verdient. Eine große Sponsorenfamilie ermögliche, dass die Eintrittspreise auf einem einheitlichen Niveau bleiben können, so der Tourismuschef. Während die durch Corona bedingten Einschränkungen auf dem Festivalgelände heuer wegfallen, hat der Organisationsleiter an einem Punkt festgehalten: "An den Tischen mit Bewirtung werden auch weiter nur sechs Personen sitzen." Das habe sich bewährt. Jeweils 950 Gäste können die Stars live erleben.

Künstler fühlen sich in Volkach wohl

Dass sich alle Künstler bisher in Volkach wohlgefühlt hätten, schilderte Volker Heißmann. Auch der anfangs wegen der "Weinfestatmosphäre" skeptische Konstantin Wecker habe ihn bei seinem Auftritt in der Pause umarmt und die "tolle Atmosphäre und das aufmerksame Publikum" gelobt. Bürgermeister Heiko Bäuerlein freut sich indes schon auf das Musik und Spaßprogramm. "Ich bin Kabarett- und Konzertfan", erklärte das Stadtoberhaupt. Dass er in der ersten Reihe des Gute-Laune-Festivals sitzend schon häufig für spaßige Angriffe "herhalten" musste, trägt er mit Humor. Gemeinsam mit Heißmann und Maiberger enthüllte Bäuerlein das Plakat mit den bevorstehenden Kabarett-Sommer-Events.

Das Programm: 25. August Spider Murphy Gang; 26. August "Heißmann singt Udo Jürgens" mit der Thilo Wolf Big Band; 27. August Volker Heißmann & Martin Rassau; 28. August Wolfgang Krebs; 29. August Harald Schmidt; 30. August Queen Tribute Show; 31. August Daphne de Luxe; 1. September Tonic Sisters; 2. September Altneihauser Feierwehrkapell’n und am 3. September Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda.

Tickets für den Volkacher Kabarett Sommer gibt es ab Sonntag, 2. April (10 Uhr) online über www.comoedie.de und vor Ort in der Volkacher Tourist Info (bis 13 Uhr) sowie an den Abendkassen.