Der Verein zur Förderung der Klinik Kitzinger Land lädt ein zu einem öffentlichen Vortrag am Mittwoch, 10. Mai, um 19.30 Uhr, in den Gemeinschaftsraum der Klinik Kitzinger Land (Altbau, Ebene 1). Der Eintritt ist frei.

Das Thema des Vortrags lautet: "Akuter Brustschmerz". Referent ist Professor Dr. med. Frank Breuckmann, Chefarzt an der Klinik Kitzinger Land. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Klinik hervor. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache in Deutschland. Mehr als 300.000 Menschen erleiden jedes Jahr einen Herzinfarkt. Die Überlebenschancen sind heute, auch in akuten Fällen, dank moderner Medizintechnik besser denn je. Der Vortrag befasst sich mit den Vorboten und der Erstversorgung.

Im Anschluss an den Vortrag findet die Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Klinik Kitzinger Land statt. Gäste sind willkommen.