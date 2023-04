Das Dekanat und das Evangelische Bildungswerk Frankenforum laden zu einem Vortrag mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm am Samstag, 29. April, um 19 Uhr in das Paul-Eber-Haus in Kitzingen ein. Thema: Friedensethische Überlegungen im Lichte des Angriffskrieges gegen die Ukraine

Angesichts des Ukraine-Kriegs ist die bis dahin entwickelte evangelische Friedensethik immer wieder als naiv kritisiert worden. Der Vortrag will dem widersprechen, wie es in der Einladung des evangelischen Dekanats Kitzingen heißt. Die heute drastisch in den Blick getretenen Dilemmafragen im Umgang mit militärischer Gewalt hätten in der evangelischen Friedensethik immer eine Rolle gespielt. Die Weiterentwicklung der Lehre vom gerechten Krieg hin zu einer Lehre vom gerechten Frieden bleibe die Basis für die Reflexion der mit dem russischen Angriffskrieg verbundenen friedensethischen Fragen. Ein einseitiges Setzen auf die Militärlogik werde den Herausforderungen ebenso wenig gerecht wie eine prinzipielle Ablehnung militärischer Verteidigung oder ihrer wirksamen Unterstützung.

Im Anschluss an den Vortrag besteht bei einem Glas Wein die Möglichkeit zu Diskussion und Begegnung mit dem Landesbischof.