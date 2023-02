Sie sind überall und nirgends, sie umgeben und durchdringen uns. Sie breiten sich aus im Medium wie im Nichts und transportieren dabei Energie, Information und manchmal sogar Materie: Wellen. Während der Wintervortragsreihe des Universitätsbundes Würzburg berichtet Simon Moser vom Lehrstuhl für Experimentelle Physik am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen über die Natur der Welle. Ihr harmonisches Auf und Ab versetzt die Welt in Schwingung und bewirkt eine Vielzahl physikalischer Prozesse von der Mechanik und Optik bis hinein in die Quantenwelt, heißt es in der Ankündigung. Interessierte können an diesem Abend in die geheimnisvolle Physik der Wellen abtauchen und erfahren, wie sie unser alltägliches Leben bestimmen. Der Eintritt ist frei.