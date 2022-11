Woher kommen Juden- und Fremdenhass in unserer aufgeklärten, demokratischen Gesellschaft und was hilft dagegen? In Kooperation laden zu diesem Thema der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen, das Dekanat und das Evangelische Bildungswerk Frankenforum zu einem Vortragsabend am 18. November um 19.30 Uhr in die Alte Synagoge Kitzingen ein, wie aus der Ankündigung hervorgeht.

Unter dem Titel „Antijüdische Stereotype im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Unterfranken“ wird der Referent Gerhard Gronauer aufzeigen, welche antijüdischen Vorstellungen sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet haben und in welchen Modifikationen sie sich auch heute noch zeigen. So gab 1932 der Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten zur Erinnerung an die 12.000 im Ersten Weltkrieg gefallenen deutsch-jüdischen Soldaten ein Gedenkbuch mit deren Namen heraus in der Hoffnung, den grassierenden Antisemitismus abzuwehren. Erst in den 1920er Jahren waren Zahlen veröffentlicht worden, die belegten, dass sich die jüdische Bevölkerung nicht, wie oft behauptet, dem Kriegseinsatz entzogen hatte, sondern dass es prozentual fast genauso viele jüdische Frontsoldaten und Gefallene gab wie nicht-jüdische, heißt es in der Ankündigung weiter. Gronauer ist Co-Autor am unterfränkischen Synagogengedenkband „Mehr als Steine“.

Der Abend wird musikalisch begleitet von Julian Glienke (Viola) und Marita Schwab (Klavier), die das selten gespielte „Kol nidrei“ von Max Bruch intonieren, das auf einem Gebet zum höchsten Festtag Jom Kippur basiert. Der Eintritt ist kostenlos.