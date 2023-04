Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des SV Kirchschönbach am 22. April wurde mit Dominik Buhr ein neuer "Vorstand der Verwaltung" für den SV Kirchschönbach gefunden. Der engagierte Mitarbeiter im Sportverein, löst somit den aus familiären Gründen zurückgetretenen Andreas Menninger im Amt des Vorstandes der Verwaltung ab, und komplettiert nun endlich wieder die Vorstandschaft des SV Kirchschönbach. Es bedurfter einiger außerordentlicher Mitgliederversammlungen, bis die Vorstandschaft des Sportvereines letztendlich wieder vollzählig war. Die Mitglieder des Sportvereines waren dem scheitenden Andreas Menninger sehr dankbar, das er das Amt nun doch schon einige Zeit kommissarisch weitergeführt hatte, bis jetzt ein Nachfolger gefunden wurde. Nun fehlt nur noch der Nachfolger für den ebenfalls aus familiären Gründen scheitenden Abteilungsleiter Fußball, Jan-Philipp Lechner, um alle Posten im SV Kirchschönbach zu besetzen. Dankenswerterweise führt auch er sein Amt noch kommisarisch weiter, bis ein Ersatz gefunden wird. Mit dem Dank an den scheitenden Vorstand und vielen Glückwünschen an den neuen Vorstand, schloss die harmonisch verlaufende Versammlung im Kirchschönbacher Sportheim.

Von: Hans-Dieter Kern (für den SV Kirchschönbach)