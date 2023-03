Für die Zukunft gut gerüstet ist der TV Großlangheim. Das zeigte sich bei der Hauptversammlung des Sportvereins am Sonntag in der Turnhalle. Der bisherige Vorstand, der sich komplett zur Wiederwahl stellte, erhielt bei den Neuwahlen das einstimmige Vertrauen der Anwesenden.

Markus Günther bleibt an der Spitze des Vereins, seine Stellvertreterin ist weiterhin Barbara Herrmann. Für die Finanzen ist wie bisher Bettina Meyer zuständig und für das Protokoll Ilona Zwosta. Anja Lenhart bleibt Oberturnwartin und die Handballabteilung wird wie gehabt von Matthias Günther angeführt.

Der alte und neue Vorsitzende hob die gute Zusammenarbeit in der Vorstandsriege und im Turnrat hervor: "Der gemeinsam Konsens steht an erster Stelle und es geht immer um die Sache". Mit herzlichen Worten dankte er allen, die den Verein in verschiedenster Form unterstützen.

Etliche Highlights im Verlauf des Jahres

Besondere Freude äußerte der Vorsitzende darüber, dass zu den 688 Vereinsmitgliedern 134 Kinder gehören, "bis 2025 wollen wir die 700-er Grenze knacken". Den Verantwortlichen sei es nach wie vor ein großes Anliegen, dass sich die Mitglieder mit dem Verein identifizieren und nach Möglichkeit Verantwortung übernehmen.

Im Rückblick auf die vergangenen Jahre machte Markus Günther deutlich, dass unterschiedlichste Aktivitäten in Corona-Zeiten nicht einfach waren. Erledigt wurden unter anderem verschiedene Arbeiten an den Außenanlagen. Zu den Highlights des vergangenen Jahres zählten die Beach-Handball-Turniere, der Krackenlauf, das Weinfest, die Ferienpassaktion, die Vorstellung der Handball-Teams, die Großputzaktion in der Turnhalle, die Mitwirkung beim Krackenweg und die Weihnachtsfeier. In diesem Jahr standen schon der Faschingsball, der Vereinsausflug nach Hohenau, der Kinderfasching, der Bewegungstag und der Schlachttag der Männersportgruppe auf dem Programm. Angekündigt wurde eine neue Homepage, auf dem Programm stehen bauliche Maßnahmen wie zum Beispiel in der Küche der Turnhalle.

Endlich wieder Normalität im sportlichen Leben

Die Schriftführerin gab bekannt, dass die Protokolle der Turnratssitzungen ausliegen, zu denen auch die Behandlung aktueller Themen gehören. Die Schatzmeisterin verkündete einen positiven Jahresabschluss, die Revision hatte nichts zu beanstanden, dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt.

Bürgermeister Peter Sterk zeigte sich bei dieser Gelegenheit "von den sehr guten Berichten eines großen und aktiven Vereins" sehr angetan. "Es kam wieder Normalität ins Sportleben", freute sich Oberturnwartin Anja Lenhart. Sie ging auf das Gaukinderturnfest, den Krackenlauf, die Lauf- und Walkinggruppe, den Krackenexpress, das HIIT-Training (hochintensives Intervalltraining), die Vergabe von 48 Sportabzeichen bei der Nikolausfeier, die Frauenfitnessgruppe, Crowfight-Extreme, die Eltern-Kind-Gruppen, das Kinder- und Mädchenturnen, die Frauengymnastik, die Lauf-Walking-Gruppe und das Schwimmtraining ein. Auch sie bedankte sich bei den Übungsleiterinnen und Übungsleitern, ohne die die Vielfalt an sportlichen Betätigungen nicht möglich wäre.

Richard Pfannes ist seit 65 Jahren dabei

Dass in Großlangheim Handballsport von den "Bambinis" bis hin zu den Erwachsenen betrieben wird, zeigte Handballabteilungsleiter Matthias Günther auf. Er bedankte sich besonders bei Claus Bergmann, der lange das Männerteam trainierte "und bei allen Trainern, Betreuern und Schiedsrichtern, "solche Leute sind auch in Zukunft wichtiger denn je".

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Seit 65 Jahren ist Franz Pfannes Mitglied, seit 50 Jahre Richard Pfannes. Für 30 Jahre beim TV Großlangheim wurden Maria Schneider, Susanne Felkel und Günter Droll ausgezeichnet.