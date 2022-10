Der Kölner Kabarettist und Schauspieler Fatih Cevikkollu kommt mit einer Vorpremiere seines neuen Programms „Zoom“ in den Schafhof Wiesentheid. "Zoom" steht für das analoge Lagerfeuer in Zeiten digitaler Kälte: Es wärmt, unterhält und bringt dich zum Lachen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Bundesweite Bekanntheit erlangte Cevikkollu durch sein Mitwirken in der RTL-Serie „Alles Atze“. Der Kabarettist gastiert am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Schafhof, Bahnhofstraße 11, in Wiesentheid. Karten gibt es unter www.kulturgezeiten.net