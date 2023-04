Kürzlich feierten die Schülerinnen und LehrerInnen zusammen mit dem Pastoralreferenten Malte Krapf einen Gottesdienst zur Vorbereitung auf Ostern. Gleichzeitig gedachte die gesamte Schulgemeinschaft in diesem Gottesdienst mit Gebeten, Fürbitten und Erinnerungen Sr. Inge, der ehemaligen Schulleiterin, die am 29. März im Glauben an Jesus Christus und die Auferstehung verstarb. Die Bibeltexte der Lesung und des Evangeliums spannten einen Bogen vom ersten Passahmahl der Israeliten kurz vor dem Auszug aus Ägypten bis zum letzten Abendmahl. Hier feierte Jesus mit seinen Jüngern ebenfalls das Passahfest und teilte mit ihnen Brot und Wein.

Während des Gottesdienstes wurde Brot verteilt, um die Gemeinschaft im Mahl ebenfalls zu erfahren, aber auch um an Jesus und das letzte Abendmahl zu erinnern. Während der Weitergabe des Brotes durch die Sitzreihen sollte den Schülerinnen bewusst werden, wie wichtig ihnen die Menschen um sie herum sind, und dass Jesus in unserer Mitte ist. Durch eine Gedenkkerze auf dem Altar war auch Sr. Inge Teil der versammelten Gemeinschaft.

Von: Claudia Eißner (Lehrkraft, Mädchenrealschule der Stiftung der Dillinger Franziskanerinnen Volkach)