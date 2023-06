Nach Prades und Trebnitz kommt nun auch eine Delegation aus der dritten Partnerstadt nach Kitzingen. Vom 23. bis 26. Juni werden 24 Bewohner aus dem italienischen Montevarchi erwartet, darunter Bürgermeisterin Silvia Chiassai-Martini, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen.

Für die Freunde aus Italien ist ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet worden. Sie werden am Freitagabend beim Weinfestempfang erwartet. Am Samstag, um 10.30 Uhr, ist ein Empfang im Trausaal durch Oberbürgermeister Stefan Güntner vorgesehen. Ab 18 Uhr wird eine Gruppe von Tänzerinnen und Judo-Sportlern aus der Toskana auf der Weinfestbühne ihre Künste zeigen.

Der Sonntag beginnt laut Mitteilung mit einer Stadtführung und einem Besuch der Adventure-Minigolf-Anlage in der itwheels-Arena. Am Abend werden die Gäste wieder auf dem Weinfest willkommen geheißen. Am Montagvormittag reisen die Italiener wieder zurück in ihre Heimat.