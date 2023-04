Als am Samstag gegen 15 Uhr in Volkach die Feuersirene heulte, ging es wieder einmal um einen Unfall mit Verletzten. Die vermutliche Ursache war laut Polizei eine Vorfahrtsverletzung. Eine 19-jährige Fahrerin aus dem Landkreis kam aus Nordheim und hielt an der Einmündung mit der Staatsstraße 2271 an. Sie wollte nach links in Richtung Volkach einbiegen.

Dabei stieß sie mit einem BMW zusammen, der von Volkach in Richtung Schwarzach fuhr. Der BMW drehte sich mehrmals um die eigene Achse und blieb nach etwa 100 Metern liegen. Weil in beiden Fahrzeugen die Airbags auslösten, kamen alle Insassen mit glimpflichen Verletzungen davon.

Mehrere Feuerwehr- und Rotkreuz-Fahrzeuge im Einsatz

Ersthelfer halfen aus dem BMW drei Personen und aus dem Golf zwei Personen heraus und betreuten sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Da der Einmündungsbereich mit Fahrzeugteilen übersät war und zudem Betriebsflüssigkeiten aus den Autos ausliefen, wurde die Volkacher Feuerwehr alarmiert. Sie sperrte kurzfristig die Unfallstelle und übernahm die Umleitung, den Brandschutz an den Fahrzeugen und die Säuberung der Fahrbahn. Sie war mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrkräften vor Ort.

Das BRK kam mit drei Rettungswagen, dem Helfer-vor-Ort-Fahrzeug und dem Einsatzleiter an die Unfallstelle. Nach medizinischer Untersuchung wurden drei Personen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die beiden jungen Frauen aus dem Golf konnten nach Verständigung von Angehörigen selbst nach Hause kommen. An beiden Autos entstand Totalschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei Kitzingen ermittelt.