Eine 59-jährige VW-Fahrerin wollte am Montagmittag in Rödelsee von der Hauptstraße in die KT 13 einfahren. Wie die Polizei berichtet, übersah sie dabei einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Opel-Fahrer und stieß frontal in die Beifahrerseite des Fahrzeugs.

Dabei wurde die VW-Fahrerin schwer sowie der Opel-Fahrer und dessen 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 30.000 Euro.