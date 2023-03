Ein Leichtverletzter und ein hoher Schaden lauten die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochabend auf der Staatsstraße 2271 in Richtung Schwarzach passiert ist. Wie die Polizei berichtet, bog ein 64-Jähriger mit seinem VW an der Einmündung "Am Dreistock" laut Zeugenaussagen trotz rot zeigender Ampel nach links ab und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden, 27-jährigen Renault-Fahrer. Der Autofahrer zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung der Autos. An der Unfallstelle unterstützte die Feuerwehr Kitzingen bei der Verkehrslenkung sowie beim Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro.